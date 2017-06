Un sondage confirme le déclin du PQ et la remontée de la CAQ

Vicky Fragasso-Marquis, Roxanne Ocampo

Malgré un autre sondage publié samedi qui confirme une nette baisse des intentions de vote à l'égard du Parti québécois (PQ), son chef ne s'en formalise pas et croit que les Québécois ont encore le temps de changer d'idée un peu plus d'un an avant les élections générales.