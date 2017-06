Actualités express

«Le terrorisme, ce n'est pas juste les bombes d'Al-Qaida , a poursuivi le premier ministre. Ça peut prendre différentes formes, et on le voit maintenant dans le monde entier. [À Québec], des gens ont été assassinés parce qu'ils étaient de confession musulmane, pour aucune autre raison que ça.»

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) pourra bénéficier de la paix sociale pour au moins cinq ans avec ses employés, ayant renouvelé les conventions de deux de ses groupes d'employés pour sept ans et de deux autres pour cinq ans. Après avoir renouvelé les contrats de travail de ses chauffeurs pour cinq ans en mars, le RTC a annoncé mercredi que ses inspecteurs et répartiteurs avaient aussi accepté un nouveau pacte jusqu'en 2021 et que ses employés d'entretien et les employés de bureau, techniciens et professionnels, jusqu'en 2023.

Ian Bussières