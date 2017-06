Missions à l'étranger pour plus de 500 000 $

Les sommes non dépensées, ainsi que d'autres concernant des postes non pourvus, sont versées dans un compte appartenant à l'Assemblée nationale. L'accumulation de cet argent a récemment fait dire au président Jacques Chagnon que les 60 millions $ nécessaires à la construction du nouveau pavillon d'accueil seront réglés sans demander de financement à l'État.

À Munich, en octobre dernier, Jacques Chagnon et les députés libéraux Norbert Morin et Guy Hardy, ainsi que les péquistes Stéphane Bergeron et Mathieu Traversy, accompagnés d'un fonctionnaire, ont pu «bénéficier de l'expérience récente en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés en Bavière», en plus de «discuter des secteurs des énergies renouvelables et des technologies vertes du Québec», ajoute-t-on.

En 2016-2017, les «missions interparlementaires» se sont déroulées à New York, à Antananarivo, à Genève, à Phnom Penh, à Brisbane, à Londres, à Paris, à Dakar, etc.

Une réunion de la Commission de la coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue à Midrand, en Afrique du Sud, les 26 et 27 avril 2016.

Le député caquiste, Benoit Charette, de Deux-Montagnes, y a pris part.

La fiche synthèse de la mission indique que «le rapport sur les négociations internationales menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, présenté par le député de l'Assemblée nationale du Québec, a permis à la commission de renouveler son engagement à faire entendre la voix des États francophones dans cette instance».

Le coût de la mission s'est élevé à 7294 $, essentiellement dévolus aux frais de transport.

Du 14 au 20 décembre, Jacques Chagnon a effec tué une mission à Dakar et à Paris. Un fonctionnaire l'a accompagné, mais au Sénégal seulement. Le total de la mission s'est élevé à 19 396 $ (2617 $ en «per diem et autres frais» et 16 779 $ en transport).

Les sommes dont il est fait état sont celles des «simples députés» et de M. Chagnon. Elles n'englobent pas les missions des ministres du gouvernement du Québec, non plus que celles du premier ministre Philippe Couillard. Ces dernières ne sont pas acquittées par l'Assemblée nationale, mais par les ministères concernés.