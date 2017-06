Denis Lebel quitte la politique

Après avoir piloté plusieurs ministères et occupé le poste de chef intérimaire adjoint du Parti conservateur, il ne se voyait plus comme un simple élu chargé de réclamer des comptes au gouvernement, et ce, même s'il dit considérer que le rôle de l'opposition officielle est «extrêmement important».

«Moi, j'ai connu autre chose, j'ai eu 63 ans la semaine passée. Après 17 ans (sept comme maire de Roberval et 10 comme élu fédéral), j'ai donné», a soutenu Denis Lebel, qui s'est dit «extrêmement fier» de tout le travail accompli pendant ces années au service du public.

Le député de Lac-Saint-Jean, qui a notamment été ministre de l'Infrastructure, des Transports et des Affaires intergouvernementales au sein du gouvernement Harper, a dit partir avec le sentiment d'avoir «atteint ses objectifs» après une décennie passée à Ottawa.

Il a soutenu que cette décision n'avait pas pour autant été facile à prendre et précisé qu'il ne serait pas de retour à la Chambre des communes à l'automne prochain. Les prochaines semaines, a-t-il indiqué, serviront à boucler des dossiers locaux.

Dans sa déclaration d'ouverture devant les journalistes, lundi, il a cité le nouveau pont Champlain parmi les réalisations dont il demeurera le plus fier et remercié «de tout (son) coeur» Stephen Harper, qui «aura été, dans l'histoire, un grand premier ministre».

Maire de Roberval entre 2000 et 2007, Denis Lebel a été député fédéral pour la première fois lors d'une élection complémentaire en 2007. Il a remporté les élections subséquentes de 2008, 2011 et 2015.

Le nouveau chef des troupes conservatrices, Andrew Scheer, a salué par voie de communiqué le boulot qu'a abattu «Denis, un fier bleuet», pour le rôle qu'il a joué dans la constitution de l'équipe de candidats du Québec aux dernières élections.

«Grâce au travail effectué par Denis avant et pendant la dernière élection générale en 2015, notre parti a connu les meilleurs résultats de son histoire en faisant élire 12 députés conservateurs au Québec», a souligné M. Scheer.

L'annonce du départ de Denis Lebel survient quelques semaines après que la chef intérimaire qu'il épaulait, Rona Ambrose, eut confirmé qu'elle accrochait aussi ses habits de députée fédérale.

Il faudra donc déclencher les sixième et septième élections complémentaires depuis les dernières élections d'octobre 2015. Chacun de ces scrutins coûte «en moyenne 950 000 $», a indiqué lundi Mélanie Wise, porte-parole d'Élections Canada.

Ouellet renonce à se présenter

La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a écarté lundi l'idée de profiter de cette vacance de siège qui vient d'apparaître au Lac-Saint-Jean pour tenter de se faire élire comme députée fédérale.

Il en va d'une question de respect pour les électeurs de la circonscription, a plaidé celle qui cumule les fonctions de leader bloquiste à Ottawa et de députée indépendante du côté de l'Assemblée nationale.

«On ne se présente pas dans des comtés de façon temporaire. C'est pas sérieux pour les citoyens qui sont là», a-t-elle fait valoir à Ottawa en marge d'une conférence de presse qu'elle avait convoquée pour faire le bilan de la session du Bloc québécois.

«C'est important de respecter les régions et d'avoir des gens qui proviennent des régions et qui connaissent leur région. J'adore le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ce n'est pas une région que je connais beaucoup», a ajouté l'élue qui représente une circonscription de Longueuil.

Aux dernières élections générales, en octobre 2015, le candidat bloquiste Sabin Gaudreault était arrivé en deuxième position derrière Denis Lebel, avec un écart d'environ 15 pour cent des voix.