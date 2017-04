Sur le radar cette semaine

La Chambre des communes et l'Assemblée nationale prenant un répit, les regards de l'équipe de Sur Le Radar se tournent vers les tribunaux et vers la Grosse Pomme en vue de la semaine prochaine. On surveillera notamment le début du procès des trois anciens officiers supérieurs de la Sûreté du Québec (SQ) tandis que le présumé meurtrier de Daphné Huard-Boudreault reviendra en cours. Dans la métropole américaine, le Canadien de Montréal poursuit son odyssée vers la conquête de la coupe Stanley.

Début du procès d'anciens dirigeants de la SQ

Mis en accusation en février 2014, le directeur général de la Sûreté du Québec de 2008 à 2012, Richard Deschesne, le directeur adjoint aux enquêtes criminelles jusqu'en 2010, Steven Chabot, et un ancien inspecteur-chef, Alfred Tremblay, verront enfin leur procès s'amorcer devant la Cour supérieure au palais de justice de Montréal, mardi. Tous trois font notamment face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. Ils auraient détourné une somme puisée dans les fonds secrets du corps policier. Le mois dernier, tous trois avaient demandé l'arrêt des procédures, jugeant que les procédures judiciaires avaient été trop longues.

Retour en cour de Pratte-Lops

Accusé du meurtre de son ancienne petite amie Daphné Huard-Boudreault, Anthony Pratte-Lops doit comparaître de nouveau devant la cour, mercredi. Daphné Huard-Boudreault, âgée de 18 ans, avait été trouvée grièvement blessée dans une maison de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, le 22 mars, avant de rendre l'âme. La Couronne s'était opposée à la remise en liberté de l'accusé.

L'odyssée du Canadien

L'odyssée du Canadien de Montréal se poursuivra par la présentation des matchs numéro 4 et 5. Le quatrième match entre la troupe de Claude Julien et les Rangers de New York se déroulera mardi au Madison Square Garden. Les deux clubs reviendront ensuite à Montréal où ils disputeront une cinquième rencontre au Centre Bell, jeudi. Si une sixième confrontation est nécessaire, elle aura lieu samedi à New York.

Mise en demeure contre Hydro-Québec

La coalition Peuple allumé enverra officiellement une mise en demeure à Hydro-Québec pour exiger le remboursement des 1,4 milliard $ perçus en trop, mardi en début de soirée. Cette mise en demeure donnera 10 jours à la société d'État pour dire à la population si, quand et de quelle manière elle compte redonner ces sommes.

Journée internationale du cannabis

Une semaine après l'annonce du gouvernement Trudeau sur de la légalisation du cannabis, deux députés libéraux fédéraux de la Montérégie, Michel Picard (Montarville) et Alexandra Mendès (Brossard-Saint-Lambert) organisent un Forum sur la légalisation et la réglementation du cannabis. L'événement coïncidera avec la Journée internationale du cannabis, à Saint-Basile-le-Grand, jeudi. Par ailleurs, comme chaque année, plusieurs groupes de militants de la légalisation du cannabis se rassembleront sur la colline parlementaire pour célébrer ce qu'ils appellent le 4-20.

Premier tour de l'élection présidentielle en France

Sur le plan international, le premier tour de l'élection présidentielle française se déroulera le dimanche 23 avril. Les divers sondages prédisent un résultat serré et bien malin sera celui qui peut prédire qui, entre les candidats François Fillon (Les Républicains, droite conventionnelle), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, gauche), Marine Le Pen (Front national, extrême droite) et Emmanuel Macron (En Marche!, centre), se retrouveront au second tour disputé le 6 mai.