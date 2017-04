La semaine politique

Le député libéral de Dubuc, Serge Simard, s'est interrogé sur la façon dont serait «gestionnée» la vente de marijuana au Québec. Aux journalistes qui rigolaient, un membre du bureau du premier ministre était bien content de trouver sur Internet un dictionnaire qui donne une définition du mot: «Assurer la conduite d'un projet, le gérer». Mais on n'en trouve toutefois aucune trace sur le site du Larousse, dans Le Petit Robert, ni dans Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Dans le Bescherelle non plus, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le verbe «gestionner» a de toute évidence sa place quelque part dans le Petit Simard.

