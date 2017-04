L'effet GND se fait sentir à Québec

(Québec) Avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois à Québec solidaire (QS), le membership dans la capitale nationale a grimpé en flèche en quelques semaines. Les sièges des circonscriptions de Taschereau et de Jean-Lesage sont plus que jamais prenables, estiment les associations du parti qui s'activent en vue du scrutin de 2018.

«On est passé à une autre vitesse», résume Sébastien Bouchard, porte-parole de l'association de Québec solidaire dans Jean-Lesage qui regroupe le nord de la Cité-Limoilou et une partie de Beauport. Le nombre de membres dans cette circonscription est passé de 170 à 260 en moins d'un mois, représentant une augmentation de plus de 50 %.

Le scénario est similaire dans Taschereau située au centre-ville de Québec et où les rangs de QS ont grossi de près de 45 % grâce à 130 nouveaux solidaires. Avec un total de 425 membres, l'association de la circonscription estime qu'elle dépassera d'ici quelques semaines son plafond historique de 500 membres qui avait été atteint lors de la crise étudiante en 2012. Dans les deux cas, se sont majoritairement des jeunes qui se sont joints à la formation politique.

Ces pourcentages correspondent à ceux qui avaient déjà circulé à l'échelle nationale à la suite de l'entrée en politique de l'ancien porte-parole de la Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), le 9 mars dernier. Le parti s'approche des 5000 nouvelles cartes distribuées, affirme Marie-Noëlle Béland, membre du comité de coordination de Québec solidaire Taschereau.

Celle-ci tient cependant à souligner que Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas, à lui seul, responsable de l'intérêt renouvelé pour le parti représenté à l'Assemblée nationale par Amir Khadir et Manon Massé. La menace de disparition pesant sur la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques a mobilisé les troupes tout comme l'a fait, dit-elle, le travail des députés et celui effectué par les membres sur le terrain depuis des années.

Prendre la balle au bond

Mais elle convient, tout comme son collègue Sébastien Bouchard, que l'ex-leader étudiant a donné un coup de fouet important dans la Capitale-Nationale si bien que devant cet intérêt soudain pour Québec solidaire, les organisations locales ont pris la balle au bond et ont organisé des événements pour relancer des comités et élaborer une toute nouvelle stratégie en vue de l'élection de 2018. «On va pouvoir être une alternative», affirme sans hésiter M. Bouchard qui juge qu'un «renversement de tendance est en cours».

Dans Jean-Lesage, une assemblée générale s'est tenue la fin de semaine dernière tandis que Taschereau organise jeudi soir une assemblée publique où il sera notamment question des défis particuliers dans cette circonscription dont celui de convaincre que le parti n'en est pas un de «pelleteux de nuages». Manon Massé témoignera aussi de son expérience à titre de candidate défaite à plusieurs reprises avant d'accéder au gouvernement.

La candidate de Québec solidaire dans Taschereau, Marie-Eve Duchesne, et celui dans Jean-Lesage, Sébastien Bouchard, était tous deux arrivés quatrième dans leurs circonscriptions lors du scrutin de 2014 et respectivement gagnés par la péquiste Agnès Maltais et le libéral André Drolet. Les aspirants députés solidaires avaient cependant réussi à améliorer localement la performance du parti de plus de 3 % par rapport aux élections de 2012.