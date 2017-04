Le fleurdelisé retiré du mât central du parlement

(Québec) Tout à fait inusité : le fleurdelisé ne flotte plus sur la tour centrale de l'Assemblée nationale depuis nombre de jours. Et il n'y retournera pas de sitôt!

L'étendard national se pavane pourtant sur le mât principal depuis sa création : «Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de l'Union Jack, drapeau britannique, au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement. Par décret, le gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de "drapeau officiel du Québec"», nous rappelle un site Web du ministère de la Justice qui lui est consacré.

La Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec est d'ailleurs très claire quant à la présence du fleurdelisé à l'Assemblée nationale : «Emblème national du Québec, le drapeau doit être déployé sur la tour centrale de l'Hôtel du Parlement.»

Voilà pourquoi un lecteur du Soleil a été fort intrigué par le dénuement prolongé du mât dominant le siège gouvernemental. Vérification faite, ce lecteur avait bien vu, il y a quelque chose qui cloche !

«Le mécanisme qui permet de hisser le drapeau sur la tour #2 s'est brisé le 5 février dernier», explique Andrée-Anne Marsan-Paquin, conseillère en communication de l'institution. «Pour cette raison, il n'est plus possible de hisser le drapeau du Québec sur cette tour.»

Et pourquoi ne pas le réparer ? Si vous passez dans le coin, vous remarquerez qu'un vaste chantier occupe toujours le terrain avant du parlement. «En raison du chantier de construction du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, il n'est pas possible d'accéder à la tour #2 pour effectuer les réparations nécessaires pour le moment. Il est prévu d'effectuer les réparations au cours de l'été 2017. Le drapeau du Québec pourra ensuite être remis en place.»

Très rare

La règle voulant que le fleurdelisé y soit hissé sur la tour centrale en tout temps ne pouvant être respectée, l'Assemblée nationale a décidé de se tourner vers une des petites tours du bâtiment. Le drapeau est donc accroché au sommet de la tour 3, celle du coin sud de la devanture, le temps qu'on puisse retaper l'autre.

L'événement est exceptionnel. De mémoire d'Assemblée nationale, il n'a été retiré que 4 jours depuis qu'il s'est installé à demeure en 1948. «En raison de travaux esthétiques ou mécaniques, il est arrivé que le drapeau du Québec n'ait pu flotter sur la tour 2 durant quelques jours. Celui-ci était alors déplacé sur la tour 3», relate Laurie Gosselin-Bélanger, aussi conseillère en communication. Quand ? «Mardi 4 août 2015 (1 journée) ; vendredi 23 août 2013 (1 journée) ; samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011 (2 jours).»

Symbole fort

L'anecdote du mât brisé témoigne de l'importance que portent les nations à leur représentation: «Les peuples utilisent différents symboles pour affirmer leur identité : drapeaux, armoiries, emblèmes, sceaux, etc. Le drapeau figure d'emblée au premier rang pour ce qui est du pouvoir évocateur, ce qui explique que dans tous les pays on lui accorde égards et honneurs», souligne-t-on dans le site Web du ministère de la Justice.

«De tout temps et dans toutes les civilisations, le drapeau a servi d'élément d'identification pour reconnaître les siens, attirer l'attention, identifier une juridiction. Il représente donc l'un des plus puissants moyens de communication d'une nation», ajoute-t-on.

«À ce titre, quels que soient le mode d'utilisation du drapeau et les manifestations auxquelles on l'associe, il faut le déployer de manière à faire honneur à son statut de symbole du pays, de la nation ou de la communauté.»