Sklavounos repentant: «Je compte devenir un exemple»

Le député de Laurier-Dorion s'est présenté jeudi matin accompagné de son épouse pour faire une déclaration publique.

Il s'est décrit comme une personne «volubile», «chaleureuse» qui essaie d'être «amicale» avec tout le monde. M. Sklavounos convient qu'il a pu, en essayant «d'être drôle, de faire le petit charmant», faire des «compliments honnêtes et polis» qui ont pu causer des malaises.

«Je réalise que, dans certaines circonstances, il y a des personnes qui ne veulent pas ce type d'attention, de comportements, de paroles à l'Assemblée nationale, a déclaré M. Sklavounos. C'est ce que cette introspection m'a permis de comprendre.»

Il promet d'avoir un comportement «exemplaire» à l'avenir et de soutenir les initiatives qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. «Si, dans des tentatives de socialiser, de créer des liens d'amitié ou d'alléger l'atmosphère de manière maladroite parfois, j'ai pu offusquer ou rendre mal à l'aise, je tiens à souligner que cela m'apparaît maintenant inacceptable et inapproprié, a déclaré M. Sklavounos. Je m'engage à faire preuve de plus de prudence dans l'avenir.»

Depuis les allégations d'agression sexuelle formulées par l'étudiante Alice Paquet, M. Sklavounos dit avoir vécu un «enfer». Il affirme n'être sorti de sa maison qu'à une dizaine de reprises depuis octobre.

«Les regards suspicieux qui se posaient sur moi, de même que des propos très blessants et non fondés dans les médias et les réseaux sociaux ont eu un effet considérable» sur lui et sa famille, a dit M. Sklavounos.

Il espère revenir à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et reprendre sa place au caucus libéral.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), après examen du dossier de Mme Paquet, a conclu qu'aucun acte criminel n'a été commis par M. Sklavounos. Dans la foulée de cette décision, le premier ministre et chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a néanmoins posé deux conditions à son éventuel retour au caucus. Il lui a demandé de faire une déclaration «sentie» sur ses agissements et ses intentions, notamment en matière de respect des femmes, de même que d'entreprendre «démarche personnelle».

Dans la foulée des allégations d'Alice Paquet, d'autres témoignages ont été rendus publics. D'anciennes employées de l'Assemblée nationale ou des partis ont dit avoir subi des comportements déplacés du député.

Le chef libéral avait précisé que, malgré la décision du DPCP, la réintégration de M. Sklavounos ne pouvait être «ni immédiate, ni automatique». Autant le Parti québécois que Québec solidaire ont soutenu que les écarts moraux du député.