Khadir à la défense du PQ

«Parfois, on jette des anathèmes comme ça, un peu trop facilement», a commenté le député de Québec solidaire.

À ses yeux, c'est l'ensemble de la «classe politique traditionnelle» occidentale qui est «déconsidérée». C'est par exemple le cas du Parti socialiste français et du Parti démocrate américain, ajoute-t-il.

«Je ne pense pas que le Parti québécois soit plus déconnecté que le Parti libéral, a enchaîné M. Khadir en concentrant le tir contre les troupes de Philippe Couillard. «La différence, c'est que le Parti libéral n'a pas besoin d'être connecté à la population. C'est un parti qui représente les affairistes et les grandes fortunes du Québec.»

Les symboles religieux

Le rapport commandé par Jean-François Lisée à Paul St-Pierre Plamondon, candidat défait lors de la dernière course à la direction du Parti québécois, a surpris des députés péquistes. Certains ont même reçu des messages de militants leur disant que le «parti se tire une balle dans le pied» avec un tel rapport.

Ce n'est pas l'avis de M. Lisée. «On a la mesure du défi qui est devant nous. On n'a pas peur des défis. On est en mode lucidité et solution.»

Le mandat de Paul St-Pierre Plamondon était d'interroger des «moins de 40 ans», des Québécois issus de la «diversité» et des «entrepreneurs», des groupes plus éloignés du Parti québécois que d'autres.

On lit dans son rapport que la «quasi-totalité des jeunes rencontrés ont peu d'intérêt pour le débat sur les signes religieux et ne voient pas le lien entre laïcité et identité»; qu'ils «s'attendent à juste titre que l'identité soit plutôt fondée sur la culture et la langue».

«Le PQ des belles années se définissait comme un parti réformiste, inventif et brasse-camarade.» Il est aujourd'hui vu «par certains comme un parti figé, conservateur et vieillissant», écrit M. St-Pierre Plamondon en déclinant pas moins de 108 recommandations.

«On était déjà conscient de certaines des choses qu'il fallait améliorer, a encore commenté M. Lisée. On a commencé à le faire. Paul St-Pierre Plamondon nous pousse encore plus dans cette direction-là. Alors, ça va être utile.»

Pour être certain que le document ne soit pas mal interprété, le chef péquiste soutient qu'«il n'est pas question d'exclure qui que ce soit de plus de 60, 70, 80 ou 90 ans. Nulle part il n'est écrit qu'on veut les exclure. Il est écrit qu'on veut passer le flambeau, faire du mentorat».

Pain béni pour le PLQ et la CAQ

La diffusion de ce rapport, d'abord dans le Journal de Québec et ensuite sur le site jflisée.org, a constitué du pain béni pour la CAQ et les libéraux.

Le libéral Jean-Marc Fournier a noté qu'il ne cesse de répéter depuis des années que «le Parti québécois est dépassé». Aujourd'hui, «ça vient du Parti québécois lui-même».

Le caquiste François Legault a enfoncé le même clou : «La souveraineté n'est pas une priorité pour les jeunes. Ça fait longtemps que je l'ai compris.»