Martine Ouellet briguera la chefferie du Bloc québécois

La députée péquiste de Vachon, Martine Ouellet, a confirmé, dimanche matin, qu'elle briguera la direction du Bloc québécois, tentant ainsi de faire le saut dans l'arène de la politique fédérale, un jour après le lancement de la course à la direction de la formation indépendantiste.

Samedi, les délégués du Bloc québécois ont adopté la date du 22 avril pour couronner leur prochain chef, suivant la proposition du Bureau national.

Martine Ouellet a soutenu en conférence de presse que les indépendantistes doivent intervenir «partout où les décisions se prennent».

Mme Ouellet, qui a déjà l'expérience de deux courses à la direction du Parti québécois - sur la scène provinciale - récoltait déjà l'appui de certains députés bloquistes, dont Xavier Barsalou-Duval, et de certaines têtes d'affiche de la formation comme Sophie Stanké, Denis Trudel et Catherine Bouchard-Tremblay, avant de faire le point sur ses intentions.

L'échéancier préconisé pour la présente course a été source de discorde au sein des rangs du Bloc, certains - comme son ancien chef Gilles Duceppe - privilégiant une lutte en 2018.