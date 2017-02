«On ne peut pas tout éviter», dit le ministre de la Sécurité publique

(Québec) Malgré des outils de surveillance plus sophistiqués et tous les efforts déployés par les milieux policiers, «on ne peut pas tout éviter», a affirmé jeudi le ministre de la Sécurité publique.

Le tueur de la Grande Mosquée de Québec ne cachait pas son intérêt pour les armes et écrivait des commentaires hargneux sur Internet.

«Il y a des lumières rouges qui s'allument parce qu'il y a une surveillance de ce qui se dit sur les médias sociaux et sur Internet, a indiqué le ministre Martin Coiteux, jeudi. Maintenant, comprenons-nous bien et regardons la réalité en face. On ne va pas vivre dans un État policier où il y aura un mouchard dans l'ordinateur de chaque citoyen pour capter chacun de ses propos et chacune des choses qu'il aurait écrites avec son clavier. On n'est pas dans cette société-là.»

Les autorités font le maximum pour détecter en amont les comportements suspects. «Est-ce qu'on peut tout éviter partout ailleurs comme ici? demande M. Coiteux. On ne peut pas éviter chaque situation.»

Le ministre de la Sécurité publique s'est défendu d'avoir ignoré des mises en garde de leaders de la communauté musulmane, comme l'a écrit Le Devoir. Une rencontre a bien eu lieu en septembre, mais il rejette l'idée qu'il aurait fait la sourde oreille à une «sonnette d'alarme» devant la multiplication de crimes haineux. «On a parlé d'une série de sujets, dont la question des cimetières, dont les problèmes d'emploi, a dit M. Coiteux. Ça a produit plusieurs choses cette rencontre.»