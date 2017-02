Mulcair accuse Leitch de racisme

En entrevue avec le réseau anglais de Radio-Canada, mardi, Mme Leitch a rejeté les critiques d'un de ses adversaires dans la course à la direction du Parti conservateur, Michael Chong, qui a dit lundi que l'attaque à Québec «n'était pas un accident», accusant certains politiciens «d'alimenter la peur et les préjugés». M. Chong a précisé plus tard qu'il parlait bien de Mme Leitch et de Donald Trump.

Pendant cet entretien, Mme Leitch s'est dite «choquée» par les propos de M. Chong et a affirmé qu'elle avait l'intention d'aller de l'avant avec sa proposition du test de valeurs.

«Je parle d'une politique fondée sur le bon sens qui permettrait des entrevues avec des individus, tous les individus, peu importe leur endroit d'origine», a-t-elle expliqué.

Interrogé sur la question mercredi matin, Thomas Mulcair a aussi déploré que Mme Leitch ait acheté une publicité dans les journaux cette semaine pour faire la promotion de son test de valeurs.

«Moi, je trouve ça extrêmement grave qu'une élue à la Chambre des communes puisse tenir de tels propos», a-t-il expliqué.

Les députés conservateurs semblaient réticents à critiquer ouvertement l'idée de Mme Leitch.

Démission exigée

Par ailleurs, une grande banderole évoquant l'attentat a été déroulée dans la nuit de mercredi au bureau de circonscription de Mme Leitch, invitant la députée à démissionner.

La Police provinciale de l'Ontario a reçu un appel mercredi matin et mène son enquête. Ponctuée du mot-clic #notmymp («pas ma députée»), la banderole exigeait la démission de Mme Leitch. On y lisait aussi que «la haine nous menace tous», en citant les noms des six musulmans tués dimanche.