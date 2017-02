Lightbound demande pardon aux musulmans de Québec

Joël Lightbound a d'abord présenté ses sympathies aux familles des six défunts, nommant chacun d'eux et les décrivant comme «des pères et des maris, des frères et des fils, des hommes droits, des hommes bons.»

Le député de 28 ans a grandi à Sainte-Foy. Lui et son entourage connaissaient certaines des victimes de la fusillade de dimanche soir. Dans son intervention, Joël Lightbound s'est adressé directement à la communauté musulmane de Québec, «avec qui j'ai grandi et qui m'ont fait grandir à Saint-Ursule, à Saint-Benoit, dans les Caravelles, à Rochebelle et toute ma vie durant.»

«Aujourd'hui, je veux aussi leur demander pardon. Pardon d'avoir observé ces dernières années leur ostracisation et leur stigmatisation. D'avoir vu prendre racine dans le coeur de mes semblables la peur, la méfiance et la haine. D'avoir fait de mon mieux pour y répondre, mais de ne pas en avoir fait assez. Parce que si les mots ont des conséquences, les silences aussi ont des conséquences.

«Plus jamais. Vous êtes à Sainte-Foy chez vous, vous le serez toujours», a assuré Joël Lightbound.

«Maintenant, j'espère sincèrement qu'ils trouveront la force, que vous trouverez la force dans vos coeurs, de faire ce que tant vous ont refusé et de voir à travers la noirceur qui plane sur notre société la lumière qui y reste.»

«As-salamu alaykum», a conclu le député, avant d'être longuement applaudi par la Chambre.