Carnaval: fêter malgré le drame

(Québec) Pas question de reconsidérer la tenue du Carnaval de Québec malgré la fusillade de dimanche. Et ce, même si cette perspective a été considérée par les organisateurs. Et même abordée avec les représentants de la communauté musulmane. Tous ont convenu que Québec devait aller de l'avant.

«J'en ai même discuté avec la communauté musulmane et ils ont dit : "Continuez, c'est important que ça continue". Alors on se comprend bien là-dessus», a commenté le maire de Québec, Régis Labeaume, en marge du Déjeuner des chefs d'entreprise organisé par la Chambre de commerce de Québec à l'occasion du Carnaval, mercredi.

«On a tous réfléchi à ça et avec ce qui s'est passé cette semaine, il faut se souvenir qu'il y a des éléments de base à Québec qui font que cette ville-là est heureuse, sécuritaire et prospère. Que les gens y vivent bien. Alors il ne faut pas tout perdre ça à cause des événements», a poursuivi le maire à propos de l'attaque qui a fait six morts et plusieurs blessés dimanche soir.

À l'Hôtel Hilton où le dîner était accompagné d'une conférence de l'homme d'affaires Charles Sirois, on sentait que la vie de Québec reprenait, même si le sujet de l'attentat planait.

«Cette activité d'aujourd'hui montre que la vie continue, et on va continuer», a dit le premier ministre Philippe Couillard, qui participait à ce dîner avec plusieurs autres députés et ministres.

Pas de «sites barricadés»

La directrice du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond, croit aussi que la décision de continuer la fête hivernale s'imposait. «On s'est posé la question, mais on est tous d'avis qu'il faut garder l'opportunité de se rassembler. On a une fête à offrir et chacun est libre de faire ses propres choix.» Mme Raymond a convenu mercredi que la situation aurait été différente si l'attentat était survenu la veille d'un événement majeur comme un défilé, par exemple. Mais en début de semaine, les activités sont celles de la programmation en continu des sites carnavalesques.

La directrice n'a pas précisé si la sécurité sera accrue pour le défilé de samedi. «On suit les recommandations de la Ville», a-t-elle dit. Peu de détails du côté du maire Régis Labeaume sur ce plan aussi.

«La police va faire son travail, mais je pense que ce serait aussi une mauvaise idée de barricader les sites. Ce serait de mauvais goût. Il ne faut pas oublier que c'est un individu qui a agi ainsi pour des raisons très particulières, a poursuivi le maire. Il n'y a pas de complot. Ce n'est pas l'État islamique. C'est un dénommé Bissonnette de Cap-Rouge qui a fait ça et qui a visiblement des problèmes psychologiques», a ajouté M. Labeaume.