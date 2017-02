Le gouvernement songe à une aide financière

Une organisation caritative musulmane et un riche donateur torontois prendront en charge les familles de toutes les victimes de l'attentat survenu... »

Le maire de Québec visait «carrément» les radios lorsqu'il a dénoncé «ceux et celles qui s'enrichissent avec la haine», estime Agnès Maltais. »

Frères, soeurs, pères, enfants, conjoints, collègues et amis... C'est unies que les familles de la région de Québec ont appris le décès de l'un de... »

La Capitale

Ville réputée sécuritaire et fière de l'être, Québec se retrouve sous haute surveillance policière après l'attentat ayant fait six morts et plusieurs... »