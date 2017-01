Solidarité en bloc des élus avec la communauté musulmane

Une fusillade à la mosquée de Québec a fait six morts et huit blessés dimanche en milieu de soirée, à l'heure de la prière. Deux suspects ont été... »

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendra à Québec aujourd'hui et devrait participer à la vigile de solidarité au Centre culturel... »

Les équipes préhospitalières et médicales ont été promptes à réagir, dimanche soir. Dans les minutes qui ont suivi le premier appel d'urgence,... »

CHRONIQUE / On avait fini par comprendre qu'aucune ville n'est à l'abri du terrorisme, mais ça fait mal quand la sienne tombe à son tour. »

Justice et faits divers

Plus d'une dizaine d'écoles primaires et secondaires de Sainte-Foy ont eu à gérer «la panique» et un «sentiment d'insécurité» à la rentrée des élèves... »