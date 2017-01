Attentat à la mosquée: Justin Trudeau sera à Québec lundi soir

Une déclaration doit être faite par M. Trudeau et les chefs des partis politiques fédéraux à l'ouverte de la Chambre des communes, à Ottawa, aujourd'hui. Le premier ministre canadien doit par la suite prendre un vol pour se rendre dans la capitale québécoise.

Il devrait prendre part au rassemblement organisé ce soir sur le parvis et le parc de l'Église-Notre-Dame-de-Foy, en face de la mosquée où deux tireurs ont ouvert le feu, dimanche soir.

Dimanche, le premier ministre Trudeau a diffusé une déclaration à propos de la fusillade mortelle : «C'est avec un sentiment de choc, de tristesse et de colère que j'ai appris qu'une fusillade tragique et mortelle avait eu lieux au CCIQ, a écrit le premier ministre canadien. (...) Pendant que les autorités poursuivent leur enquête et que les détails continuent d'être confirmés, il est déchirant de voir qu'un tel geste de violence insensée ait été commis. La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère. Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national, et des gestes insensés comme celui-là n'ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays. Les organismes canadiens chargés de l'application de la loi protégeront les droits de tous les Canadiens et feront tout pour appréhender les auteurs de cet acte et de tous les actes d'intolérance.»