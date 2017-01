Le Québec rejette cette «violence barbare», dit Couillard

Simon Boivin

(Québec) La fusillade meurtrière du Centre culturel islamique relève de la «violence barbare» qui n'empêchera pas le Québec de demeurer pour «toujours une terre d'accueil» aux gens de toutes croyances et toutes origines, a réagi le premier ministre Philippe Couillard, dimanche soir.

Une rencontre d'urgence entre les ministres directement concernés par l'attentat de Sainte-Foy s'est tenue tard dimanche. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a fait savoir qu'il suivait la situation «de près» avec le Service de police de la Ville de Québec et la Sûreté du Québec (SQ). La violence qui a déferlé sur la mosquée a abasourdi la classe politique. Tous les chefs de parti politique ont transmis sur Twitter leur sympathie envers les familles des victimes et condamnés les gestes posés. «Violence intolérable ce soir contre des musulmans à la mosquée de Sainte-Foy», a écrit le chef péquiste Jean-François Lisée. «Exprimons notre désarroi face à cette violence insensée», a réagi le chef caquiste François Legault. La députée de Québec solidaire, Manon Massé, s'est dite «accablée» par cette «haine qui a frappé». «Deux personnes se sont arrogé le droit d'enlever la vie à nos concitoyens de confession musulmane, a-t-elle indiqué. Quand l'intolérance passe des discours aux meurtres, la solidarité est essentielle.» Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a écrit que «les Canadiens pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec». Les députés de la région de Québec ont été choqués par la nouvelle. «C'est un événement sérieux et condamnable», a fait savoir le ministre responsable de la région de Québec, François Blais. La députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, s'est dite «estomaquée» par les premières bribes d'information au sujet de la fusillade. Elle a décidé de ne pas assister au caucus précessionnel du PQ à Montréal, cette semaine, pour rester dans la capitale. «La gravité de l'événement le commande», a-t-elle indiqué. Il y a une mosquée dans sa circonscription, sur le boulevard Marie-de-L'Incarnation. «Je ne peux pas croire que la haine ait envahie quelqu'un à ce point, a-t-elle commenté. Il faut attendre de connaître les motifs, mais quel qu'il soit, je condamne la violence.» Même réaction d'incrédulité chez le député caquiste de La Peltrie, Éric Caire. «C'est absolument déplorable, a-t-il commenté. Toute forme de violence devrait être bannie envers qui que ce soit Ça ne sera jamais une réponse à rien. On pense aux familles de victimes. On ne pense jamais qu'une affaire comme ça va arriver chez vous. Ça nous rappelle malheureusement qu'on n'est pas à l'abri d'un malade nous autre non plus.» Le député libéral de Vanier, Patrick Huot, peinait à trouver les mots. «Je ne peux pas croire..., a-t-il laissé tomber. Je n'ai pas de mots. Ça n'a aucun sens. Tout est tellement pacifique à Québec. Je suis "flabergasté".» Le député libéral fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, s'est dit «profondément attristé par les évènements tragiques et inexcusables survenus au CCIQ». Sa collègue ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a appelé à demeurer «forts et unis face à la peur et à l'intolérance». Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a aussi appelé à se tenir «debout avec nos voisins musulmans contre la haine». La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, a déclaré que les responsables de ce «crime innommable» devront «affronter la justice».

«Québec est en deuil», déclare Labeaume

Pascal Ratthe, Le Soleil - fusillade ste-foy, Québec - 29/01/2017

«Québec est en deuil.» C'est ce qu'a déclaré le maire Régis Labeaume sur sa page Facebook quelques heures après la fusillade qui a fait plusieurs morts dimanche dans une mosquée de Sainte-Foy. «La violence et l'intolérance à l'égard de qui que ce soit, groupes ou individus, est tout simplement injustifiable et inacceptable. Mes premières pensées vont aux familles des victimes et à tous les fidèles de la mosquée de Sainte-Foy. Toute la ville est avec vous et nous serons à vos côtés afin de traverser cette terrible épreuve qui dépasse la raison. Demeurons unis, la solidarité est la meilleure réponse à offrir devant cette tragédie humaine et gratuite.» Le maire de Québec a par ailleurs souhaité du courage à ses citoyens. «Nous en aurons besoin dans les jours à venir!» La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, s'est dite également «bouleversée» par les tragiques événements. «On a vu des choses comme ça se produire à plusieurs endroits sur la planète. Peut-être qu'on s'est sentis loin de tout ça. Mais là, on se rend compte que ça peut se produire n'importe où.» «C'est bouleversant, c'est triste. Toutes mes pensées vont aux nombreuses victimes, mais également à ceux qui restent», ajoute la chef de Démocratie Québec. «C'est triste, parce que notre ville est une ville où habitent des gens chaleureux, accueillants et non violents, en grande majorité. C'est beaucoup plus ça que nous sommes que ce qui s'est produit ce soir.» «Il faut garder la tête froide» Mais malgré la violence du geste commis, «il faut garder la tête froide», rappelle Mme Guérette. «Il faut faire très attention à ne pas s'embarquer dans une escalade. [...] Il faut lancer un message de tolérance et de respect.» Pour François Deschamps, instigateur du mouvement Bienvenue aux réfugiés à Québec, un tel drame était malheureusement prévisible. «Ce qui me traumatise, c'est que je suis obligé de dire que je ne suis pas surpris», exprime l'observateur des mouvements d'extrême droite au Québec. Du même souffle, il ajoute que tous devraient «prendre le temps d'être triste» avant d'essayer de comprendre et de rationnaliser la situation. Dans cette optique, une vigile aura lieu en fin de journée lundi à Québec. Le lieu reste toutefois à déterminer.

Anne Guérette «bouleversée»