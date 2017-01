La classe politique abasourdie

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a tenté de rassurer la population en écrivant sur son compte Twitter que «le gouvernement est mobilisé pour assurer la sécurité de la population de Québec».

Il a ajouté que «le Québec rejette catégoriquement cette violence barbare» tout en affirmant «sa solidarité avec les Québécois de confession musulmane».

De son côté, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a dénoncé, lui aussi sur Twitter, la «violence intolérable ce soir contre des musulmans à la mosquée de Ste-Foy» avant d'ajouter que toutes ses pensées accompagnent les victimes et leurs proches.

Son homologue de la Coalition avenir Québec, François Legault, a fait part de son indignation. «Je suis horrifiée. La police vient de confirmer qu'il y a des morts à la mosquée de Ste-Foy. Je pense aux familles, aux ami-es.»

La députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, s'est dite «estomaquée» par les premières bribes d'information au sujet de la fusillade. «Je ne peux pas croire que la haine ait envahie quelqu'un à ce point, a-t-elle commenté. Il attendre de connaître les motifs, mais quel qu'il soit, je condamne la violence.» Elle a décidé de ne pas assister au caucus précessionnel du PQ à Montréal, cette semaine, pour rester dans la capitale. «La gravité de l'événement le commande», a-t-elle indiqué. Il y a une mosquée dans sa circonscription, sur le boulevard Marie-de-L'Incarnation.

Même réaction d'incrédulité chez le député caquiste de La Peltrie, Éric Caire. «C'est absolument déplorable, a-t-il commenté. Toute forme de violence devrait être bannie envers qui que ce soit Ça ne sera jamais une réponse à rien. On pense aux familles de victimes. On ne pense jamais qu'une affaire comme ça va arriver chez vous. Ça nous rappelle malheureusement qu'on n'est pas à l'abri d'un malade nous autre non plus.»

Le député libéral de Vanier, Patrick Huot, peinait à trouver les mots. «Je ne peux pas croire..., a-t-il laissé tomber. Je n'ai pas de mots. Ça n'a aucun sens. Tout est tellement pacifique à Québec. Je suis "flabergasté".» Avec La Presse Canadienne