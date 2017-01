Le protectionnisme de Trump divise l'Assemblée nationale

Le gouvernement libéral et l'opposition péquiste s'affrontent de manière incisive sur la manière de réagir au protectionnisme du président américain Donald Trump.

Alors que le ministre des Finances, Carlos Leitao, estimait samedi que l'adoption d'une clause «Buy Québécois Act» comme le propose le Parti québécois serait une «erreur monumentale», le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a répliqué dimanche que la politique libérale dit essentiellement que le Québec est «impuissant», et qu'il est «à vendre».

Lors du dernier conseil national du Parti québécois, le 15 janvier, M. Lisée a annoncé son intention de s'inspirer du «Buy American Act» pour favoriser l'achat local advenant une victoire de son parti en 2018. Selon lui, la priorité à l'achat local n'entre pas du tout en contradiction avec une ouverture au libre-échange.

Dimanche, en entrevue téléphonique, M. Lisée a notamment fait valoir qu'il fallait contribuer à une plus grande propriété québécoise de notre économie, «tout en se projetant encore plus sur les marchés étrangers».

Lors d'une entrevue à La Presse canadienne en marge d'un événement à Montréal, samedi matin, M. Leitao a commenté les propositions du PQ détaillées lors du plus récent conseil général, disant trouver «contre-productif» et «aberrant» de se «replier sur soi-même» et de «se contenter de notre marché local».

Le ministre des Finances a aussi déploré l'approche «agressive et de contestation» qu'afficherait le chef péquiste face à l'administration américaine de Donald Trump­.

Selon M. Lisée, le gouvernement libéral est le «champion du non nationalisme économique», soutenant que celui-ci n'a fait aucun geste pour garder les sièges sociaux au Québec, et qu'il a investi 1 milliard $ dans Bombardier «sans demander de garanties contre la perte d'emplois ou la délocalisation».