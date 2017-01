Le député Lightbound prend du galon

C'est le premier ministre Justin Trudeau qui lui a téléphoné mercredi pour lui annoncer la nouvelle. «Je le vois comme un bel honneur que de pouvoir servir à plus grande échelle en épaulant la ministre dans ses responsabilités», a réagi M. Lightbound. Il dit ne pas penser à ce qui pourrait être la prochaine marche, soit celle d'accéder au conseil des ministres. Son travail au sein des deux comités parlementaires auxquels il a siégé lui aurait peut-être valu cette promotion, spécule-t-il. «J'ai dû faire bonne impression dans la dernière année», a avancé le député ajoutant qu'il prenait toujours son travail au sérieux et avec beaucoup de rigueur.

Il espère que son apport en tant que ressortissant de la Belle Province auprès de la ministre de la Santé d'origine ontarienne pourrait aider dans le litigieux dossier des transferts fédéraux. «C'est certain que ça doit être mon objectif et étant québécois, j'ai une grande sensibilité et je sais que M. [Gaétan] Barrette a à coeur les intérêts des Québécois. Reste à voir comment on peut collaborer pour trouver un terrain d'entente», fait-il valoir.

Quant au dossier de la marijuana, M. Lightbound rappelle qu'il faut bien expliquer les raisons pour lesquelles son gouvernement veut la légaliser. «Il ne s'agit pas seulement de légaliser, mais d'encadrer et de réglementer. Souvent, il est plus difficile pour un mineur d'avoir accès à des cigarettes ou de l'alcool que de la marijuana et ça c'est un échec abject qui résulte de la prohibition.»

Joël Lightbound croit par ailleurs que la région de Québec bénéficiera également de ses nouvelles fonctions. «Je pense que ça va donner une voix plus forte à la région de Québec en ayant un ministre et un secrétaire parlementaire. Ça va faire en sorte que la région porte encore un peu plus loin», a-t-il conclu.