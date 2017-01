Caucus conservateur à Québec: Denis Lebel appelle à l'unité

«Je leur dis que le 28 mai, nous serons tous la même équipe, nous aurons besoin de travailler ensemble», a lancé le député de Lac-Saint-Jean. En anglais, il a ajouté qu'il fallait garder en tête que «ce n'est pas en s'attaquant entre nous que nous ferons des gains».

Le caucus se tient dans la capitale près d'une semaine après le débat francophone où les échanges entre les 13 candidats présents ont parfois été acrimonieux. Ceux entre les deux Québécois dans la course, Maxime Bernier et Steven Blaney ont été particulièrement relevés, ne serait-ce parce qu'ils manient mieux la langue de Molière que leurs concurrents.

Mais ni l'un ni l'autre ne s'est senti particulièrement visé par la note. «Parfois, je suis émotif», a admis le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis. «Je pense que les gens ont vu que quand une idée me tient à coeur, je suis prêt à la défendre, mais j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, je vais continuer à défendre mes idées», a dit M. Blaney.

«Je ne crois pas [que ça me visait]. J'ai mené et je continue à mener une campagne positive et une campagne d'idées. [...] Depuis le début de la campagne, je n'ai jamais attaqué personnellement un autre candidat et je ne le ferai pas non plus, on va continuer dans la même lignée», a de son côté soutenu M. Bernier.

La récréation terminée

Après Denis Lebel, la chef intérimaire du PCC, Rona Ambrose, a pris la parole essentiellement pour lancer un message au premier ministre Justin Trudeau : la récréation est terminée. Selon elle, le chef du Parti libéral du Canada a semblé beaucoup s'amuser en 2016 puisqu'il a beaucoup voyagé, pris énormément d'égoportraits et s'est absenté la moitié du temps lors des périodes de questions à la Chambre des communes. Mme Ambrose a appelé le premier ministre à se ressaisir puisque 2017 s'annonce corsée avec l'arrivée du nouveau président américain Donald Trump.