Hamad brille par son absence dans une activité régionale

Une absence remarquée non seulement parce que M. Hamad est historiquement très attaché à ce regroupement d'entreprises technos qu'il a contribué à mettre sur pieds, mais surtout parce que les deux hommes ont eu une discussion en tête-à-tête le matin même.

«Je rencontre tous mes députés de façon régulière et cordiale», s'est limité à répondre M. Couillard entouré du ministre responsable de la région, François Blais, et des députés André Drolet, Caroline Simard et Patrick Huot. Une phrase qu'il a martelée tout au long du point de presse suivant cette visite au Camp, symbole selon le premier ministre la vitalité économique et innovatrice de la région de Québec.

Refusant d'en dire plus sur l'objet de cette rencontre «confidentielle» avec son député Hamad, M. Couillard a été questionné sur l'avenir du député de Louis-Hébert. Terminera-t-il son mandat ? «Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Vous lui demanderez. Je le souhaite», a répondu M. Couillard aux journalistes sans préciser sa réponse.

«Je suis plutôt très, très content d'avoir l'équipe de Québec avec moi aujourd'hui. Tous les députés de Québec sont toujours bienvenus aux activités», a-t-il ajouté.

C'est donc M. Hamad qui a décidé de ne pas participer à la visite de l'incubateur Le Camp? «Vous lui demanderez», a de nouveau tranché M. Couillard.

Hamad peu bavard

Joint par Le Soleil jeudi, Sam Hamad a aussi confirmé avoir discuté avec M. Couillard plus tôt dans la journée. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une «rencontre cordiale» sans commenter davantage.

Il faut dire que le sort de Sam Hamad, réélu sans interruption depuis 2003, fait beaucoup jaser depuis avril alors qu'il avait été contraint de quitter ses fonctions de président du Conseil du Trésor et de ministre responsable de la Capitale-Nationale après un reportage de l'émission Enquête à Radio-Canada.

On y révélait des courriels de l'ex-ministre Marc-Yvan Côté qui faisaient allusion à ce l'aide de «son ami Sam» pour le financement de l'entreprise Premier Tech. M. Côté avait été arrêté par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) quelques semaines plus tôt.

Le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, Jacques Saint-Laurent, a par la suite jugé que Sam Hamad a été «imprudent en contrevenant aux principes éthiques de base dans la gestion des fonds publics» dans le dossier de Premier Tech, sans toutefois lui infliger de sanction.

Puis, début janvier, le Parti libéral du Québec s'est excusé après avoir mené auprès de ses militants un sondage sur l'éthique de politiciens, dont Sam Hamad.

Ce dernier n'a jamais caché qu'il souhaiterait retrouver une place au conseil des ministres. Mais le plus récent ajustement ministériel n'a montré aucune intention de Philippe Couillard en ce sens. Et ce, malgré l'appui affiché de personnalités régionales, au premier chef le maire de Québec, Régis Labeaume.

Avec la collaboration de Jean-Marc Salvet