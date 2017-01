Les juristes continuent le combat

(Québec) Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) ont rejeté l'offre du ministre Pierre Moreau et voté à 83 % pour la poursuite de la grève illimitée.

Réunis à Québec, à l'hôtel Plaza, et à Montréal, les juristes ont opposé une fin de non-recevoir à l'offre déposée, mardi, par le Conseil du Trésor, au terme d'une assemblée générale extraordinaire de deux heures trente. Ils étaient 940 membres présents sur un total de 1060, soit une proportion de 89%.

Le président de LANEQ, Me Jean Denis, a donc obtenu satisfaction, lui qui a recommandé à ses membres de rejeter «l'offre de merde» du ministre Moreau. Ils l'ont fait à 97 %.

Lors de leur dernière assemblée, en décembre, les juristes avaient appuyé la poursuite de la grève dans une proportion de 90%. Ils avaient aussi rejeté l'offre patronale à 97%.

Au départ, le bulletin de vote demandait l'aval des membres pour prolonger la grève générale jusqu'au 10 février. Les membres ont voté à main levée en faveur du retrait de cette date, laissant l'exécutif syndical décider du meilleur moment pour les consulter à nouveau.

Assurer l'indépendance de la fonction

D'après le Conseil du trésor, l'offre présentée par le ministre Moreau représente une hausse salariale de 8,5% sur cinq ans. Or, d'après LANEQ, une fois considérée les concessions exigées, l'augmentation n'est en fait que de 5,26%. Bien loin du 10% en quatre ans obtenus par les procureurs, se désole LANEQ.

Le débat sur le statut des avocats et notaires devra se poursuivre. Selon LANEQ, l'indépendance de fonction de ses membres justifie la création d'une comité fera des recommandations à l'Assemblée nationale pour ses conditions de travail. Le ministre Moreau estime que ces juristes sont davantage dans une relation «avocat-client» avec le gouvernement. Il suggère de discuter «au chaud» au sein d'un autre comité du statut des avocats et notaires de l'État.

Les juristes sont en grève depuis le 24 octobre, ce qui fait de ce conflit le plus long de l'histoire de la fonction publique au Canada. Les avocats et notaires rédigent les projets de loi et de règlement, représentent l'État devant divers tribunaux et prodiguent des avis légaux aux ministères.