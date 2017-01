Nouveau contrat pour Pierre Lavertu chez les Stampeders

(Québec) L'ancien joueur de ligne offensive du Rouge et Or Pierre Lavertu a signé une nouvelle entente avec les Stampeders de Calgary, mardi. L'athlète de 26 ans aurait pu devenir joueur autonome en février, mais il souhaitait rester dans la métropole albertaine.

«Dès le moment où je suis arrivé ici, je suis tombé en amour avec les amateurs et l'organisation», a expliqué le natif de Québec dans un communiqué diffusé par les Stampeders. «Je sens qu'il nous reste des objectifs à atteindre en tant qu'équipe et j'ai hâte de revenir sur le terrain.» La durée du contrat n'a pas été spécifiée. En trois ans depuis sa graduation des rangs universitaires, Lavertu a disputé 41 rencontres, dont 29 comme partant. Il a remporté la Coupe Grey en 2014 et a été nommé sur l'équipe d'étoiles de l'Ouest en 2015 à la position de centre. Sa saison 2016 a toutefois été écourtée à huit matchs en raison d'une blessure à la cheville. Le colosse de 6'3'' et 302 livres avait été sélectionné au tout premier rang lors du repêchage de la Ligue canadienne en 2014.