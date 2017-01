Rambo Gauthier perd son co-porte-parole

En décembre, il était pourtant assis à côté de Bernard Gauthier lorsque le syndicaliste expansif a officiellement fait le saut en politique. La lune de miel a toutefois été de courte durée : «Ma confiance en la capacité qu'avait notre extraordinaire équipe de développer une culture d'ouverture d'esprit et de délibération démocratique, jusqu'à la mise sur pied d'une Assemblée Constituante citoyenne tirée au sort, n'est plus, et je ne peux pas tolérer d'être le co-porte-parole d'un nouveau message irrespectueux qui m'oblige à trahir le message central sur lequel j'ai bâti la confiance des citoyens depuis plus de trois ans.»

Dans une lettre explicative lancée sur la Toile, Frank Malenfant explique être guidé par des principes : la démocratie, l'égalité politique et l'intégrité. Il assure cependant que la venue du bouillant syndicaliste nord-côtier n'a rien à voir avec sa décision : «Je dois clarifier cela dit que ma décision n'a pas directement à voir avec l'arrivée de Bernard Gauthier comme co-porte-parole du parti. Malgré certains propos qui ont fait beaucoup parler, j'ai découvert en Bernard un homme humble et dédié qui veut vraiment se mettre au service de son monde.»