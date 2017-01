Legault veut une enquête sur les comptes de dépenses des députés

Pour faire taire les critiques et sortir son collègue Surprenant du pétrin, M. Legault a demandé lundi que le Commissaire à l'éthique et à la déontologie épluche l'ensemble des comptes de dépenses des 125 parlementaires de l'Assemblée nationale.

Le réseau Cogeco a révélé que le député de la circonscription de Groulx a réclamé à l'Assemblée nationale pour 487$ de frais de déplacement alors qu'il s'était pourtant déplacé avec des collègues. Il a remboursé cette somme depuis.

M. Surprenant a expliqué qu'il s'agissait pour lui d'être en quelque sorte compensé pour deux déplacements qu'il avait déjà effectués, mais pour lesquels il n'avait pas réclamé de remboursement à l'Assemblée nationale.

Tout en le défendant, sa collègue Claire Samson a estimé qu'il s'agissait d'une erreur de jugement.

Protectionnisme

Les députés de la Coalition avenir Québec sont réunis lundi et mardi à Saint-Jean-sur-Richelieu pour préparer la prochaine rentrée parlementaire. Devant les journalistes, M. Legault est revenu sur les inquiétudes que soulève le nouveau président américain, Donald Trump, avec sa volonté de rouvrir l'Accord nord-américain de libre-échange.

«La montée du protectionnisme pourrait affecter durement l'économie québécoise et donc la qualité de vie des familles québécoises. Il faut se protéger.»

«Les mesures protectionnistes, c'est la mauvaise façon. La bonne façon de protéger nos emplois et nos familles, ce sont des investissements, améliorer notre productivité et avoir une vision.»

Revenant aussitôt sur le terrain politique québécois, le chef caquiste a fait valoir que cette montée du protectionnisme rend plus important et urgent que jamais de préserver et de créer des «emplois de qualité» au Québec. Or, depuis près de 15 ans, l'écart entre les salaires moyens québécois et ontarien n'a cessé de croître, a-t-il déploré.

À l'arrivée au pouvoir des libéraux, en 2003, un travailleur québécois gagnait en moyenne 4 395$ de moins par année qu'un travailleur ontarien. Le mois dernier, cet écart s'est creusé. Il s'est établi à 4552$.

« Voilà une conséquence navrante pour les familles québécoises de presque 15 ans de monopole libéral», a estimé François Legault.