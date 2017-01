Un briseur de grève à l'Assemblée nationale?

(Québec) Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) soupçonnent l'Assemblée nationale et le ministère de la Justice d'avoir recours à des briseurs de grève pour palier à leur absence.

L'embauche d'un avocat pour combler un poste d'occasionnel au parlement et l'utilisation d'un stagiaire en droit à la Justice contreviennent au Code du travail, soutient LANEQ, en grève depuis le 24 octobre.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a confirmé que cette plainte de LANEQ est «actuellement en analyse au ministère». «J'ai été informée effectivement que les juristes de l'État se plaignent d'embauche de scabs, a dit Mme Vien. Alors, c'est quelque chose qui va être analysé chez nous.»

Les communications de l'Assemblée nationale n'avait «pas de commentaire» à formuler sur le dossier jeudi midi.

À LANEQ, Me François Desroches-Lapointe, porte-parole et responsable des manifestations, est convaincu que l'enquête démontrera qu'il y a eu recours à des briseurs de grève. «Ça n'a pas de bon sens que dans une société démocratique, le gouvernement et même l'Assemblée nationale ne respectent pas leurs propres lois», a-t-il déclaré au Soleil

Au ministère de la Justice, le stagiaire en droit aurait travaillé à la mise en place des Commission d'enquête sur le travail journalistique et celle sur les autochtones, selon LANEQ.

En novembre, LANEQ s'est aussi plaint de la présence d'un travailleur de remplacement à l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Les résultats de l'enquête du ministère du Travail ne sont pas encore connus, nous dit LANEQ.

Les représentants des quelque 1100 avocats et juristes rencontrent jeudi pour la première fois le nouveau président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, qui a promis de faire de leur dossier une priorité. Les négociations sont dans l'impasse. Le gouvernement refuse de modifier le processus de négociation avec ses avocats et de les confier à un comité indépendant pour recommandation. LANEQ dénonce une iniquité de traitement par rapport aux procureurs de la couronne.

D'autre part, le député péquiste Sylvain Gaudreault constate les impacts de la grève dans la commission qui étudie le projet de loi 102 sur la qualité de l'environnement. Les libéraux étirent eux-mêmes les travaux pour profiter au maximum de la présence obligatoire d'un avocat, qui livre le service essentiel, constate-t-il. «Il y a clairement un impact sur le travail parlementaire», constate le député de Jonquière.