Épuisée, Françoise David tire sa révérence

La députée de Gouin a confirmé jeudi matin qu'elle quitte immédiatement son poste, avant la fin de son mandat, et qu'elle ne réclamera donc pas d'allocation de transition.

«Je prends ma retraite», a déclaré la co-porte-parole sortante de Québec solidaire. Elle n'ira pas au bout du mandat parce qu'elle «n'en a plus la force».

Depuis l'automne dernier, Mme David constate que sa santé physique est «moins bonne», qu'elle s'épuise très rapidement et récupère plus lentement. Elle dit quitter avant de sombrer dans l'épuisement professionnel. Une décision «inévitable».

«L'intensité du travail politique d'une députée solidaire, le stress inhérent à la vie politique à l'Assemblée nationale, l'atmosphère souvent agressive qui y règne, la multiplicité des positions à défendre quotidiennement dans un tourbillon médiatique, les déplacements incessants... Je n'y arrive plus», a confessé Mme David.

Elle dit partir sans regret et avec sérénité. Mme David estime avoir rempli sa tâche avec «diligence et empathie». Elle entend continuer à s'impliquer, mais différemment.

S'il n'en tient qu'à elle, il y aurait encore un candidat solidaire dans Gouin pour la remplacer, plutôt qu'un candidat souverainiste issu d'une convergence avec le PQ et Option nationale. Quant à la possibilité que l'ex-leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois lui succède, elle suggère de lui poser directement la question.

«Nous vivons une période politique trouble, morose et guerrière, a constaté Mme David. Les inégalités augmentent en flèche et l'intolérance trouve un terreau fertile dans les populations du monde. Plus que jamais, le Québec a besoin d'un projet politique qui s'attaque aux injustices sociales et fiscales, débusque les corrompus et les fraudeurs, propose un vivre-ensemble qui s'appuie sur des valeurs communes et respecte les différences.»

Mme David a fondé le parti Option citoyenne, en 2004, et a présidé à la fusion de ce parti avec l'Union des forces progressistes pour créer, en 2006, Québec solidaire. Elle a rejoint Amir Khadir à l'Assemblée nationale à titre de députée de Gouin en 2012, après deux tentatives infructueuses en 2007 et 2008.

La députée solidaire s'est fait une grande fierté de l'adoption l'été dernier de son projet de loi qui modifie le Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés. Sa soeur, Hélène David, ministre libérale de l'Enseignement supérieur, deviendra la seule représentante de la famille au parlement.

Françoise David a été pendant 7 ans à la tête de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). À ce titre, elle a été une figure de proue et une organisatrice de la marche des femmes «Du pain et des roses», en 1995. Elle a milité au sein d'un groupe marxiste-léniniste à la fin des années 70.