Une course à 13 candidats

(Québec) 1 er de 2 / Qui sont les 13 candidats qui se bousculent au portillon pour succéder à Stephen Harper à la tête du Parti conservateur du Canada (PPC)? À la veille du débat francophone qui se tiendra à Québec, Le Soleil vous présente aujourd'hui et demain un bref portrait des 11 hommes et deux femmes qui se croient capables de déloger le premier ministre Justin Trudeau en 2019. Et puisque l'événement aura lieu dans la capitale nationale, l'occasion était trop belle pour ne pas leur poser des questions en français sur la Belle Province. Voici leurs réponses.

53 ans | Député de Beauce (Québec) depuis 2006, ex-ministre des Affaires étrangères et ex-ministre d'État à la Petite Entreprise et au Tourisme

Q Pourquoi voulez-vous être à la tête du Parti conservateur du Canada (PPC)?

R Pour avoir un pays plus libre et plus prospère, pour avoir un gouvernement à Ottawa qui respecte la Constitution canadienne, pour avoir un gouvernement qui va pouvoir baisser les taxes et les impôts de tous les Canadiens et qui va redonner l'argent dans les poches des Canadiens et qui va faire en sorte qu'on ait plus de prospérité parce qu'avec plus de liberté, on a plus de prospérité.

Q Si vous êtes élu chef, quelle serait votre priorité pour le Québec?

R Sachant que les Québécois sont les Nord-Américains qui payent le plus d'impôt sur le revenu, la première priorité, c'est de baisser les taxes et les impôts de l'ensemble des Québécois. Et de laisser le gouvernement québécois libre de ce qu'il veut faire en santé parce que c'est 100 % sa juridiction donc arrêter d'interférer dans le domaine de la santé et de transférer des points d'impôt au Québec [...] de cette façon le gouvernement du Québec comme le gouvernement des autres provinces va être à même de lever les taxes pour ses propres responsabilités et être responsable devant leurs populations pour les services de santé.

Q Quel Québécois vous inspire le plus?

R Wilfrid Laurier parce que le Canada qu'il voulait, c'est le Canada que je vois actuellement malgré le fait que c'est un politicien libéral, c'est un politicien qui était ouvert au libre-échange déjà à son époque, qui était ouvert à un gouvernement qui respecte la Constitution et c'est un homme qui a joué un grand rôle dans la formation du Canada.

Q Que représente pour vous la ville de Québec?

R Ça représente l'origine du Canada français. Pour moi, le pays a été fondé au Québec, à Québec. Et aussi, comme vous le savez, le Vieux-Québec est un trésor qui est reconnu par l'UNESCO.