Pierre Moreau deviendra président du Conseil du Trésor

Le premier ministre Philippe Couillard procédera à un ajustement à son conseil des ministres qui donnera à M. Moreau les cordons de la bourse, s'est fait confirmer Le Soleil d'une source sûre.

Tout indique que le chef du gouvernement québécois ne se lancera pas dans un grand remue-ménage de son équipe. Avant Noël, des informations ont circulé à l'effet qu'il pourrait être tenté de réaffecter certains ministres qui ont connu des épisodes plus difficiles. Le scénario d'une prorogation de la session et de la tenue d'un discours inaugural n'apparaît pas se confirmer non plus.

Au moment d'écrire ces lignes, rien n'indique que la responsabilité de la région de la Capitale-Nationale, actuellement dévolue au ministre François Blais, a pu changer de main. Selon La Presse, certaines régions changeront toutefois de parrain.

Il semble que les voeux de certains acteurs régionaux pour le retour au conseil des ministres de Sam Hamad ne seront pas exaucés à court terme. Il n'a pas été possible de nous entretenir avec M. Hamad, dimanche soir. Le député de Louis-Hébert a dû céder son siège en avril après des allégations de favoritisme envers Marc-Yvan Côté et la firme Premier Tech.

La semaine dernière, le PLQ s'est excusé et a retiré un sondage auprès de ses membres qui visaient notamment à jauger de leur appréciation de l'éthique de M. Hamad.