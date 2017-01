Les avocats et notaires de l'État rompent les négos

(Québec) Le blitz de discussions entre le gouvernement du Québec et Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) a échoué.

La situation menace désormais d'entraver l'action du gouvernement Couillard et, par-delà, de l'ensemble de l'État au cours des prochaines semaines - après avoir déjà mis pas mal de grains de sable dans la machine depuis la fin octobre.

Le président de LANEQ, Jean Denis, se dit indigné. En lieu et place d'une «reconnaissance appropriée de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction», les quelque 1000 avocats et notaires de l'État n'ont reçu que la promesse d'en discuter ultérieurement, déplore-t-il.

«Pour négocier sérieusement, il faut être deux à proposer des compromis. De notre côté, nous l'avons fait.»

Si elle était avalisée, la dernière proposition gouvernementale ne ferait que confirmer que le Québec est «la seule province canadienne à discriminer ses avocats et notaires de ses autres procureurs», dit-il.

Du côté gouvernemental, on estime que les dernières rencontres permettaient d'entrevoir une entente sur les questions de rémunération. Ce n'est pas la lecture qu'en fait LANEQ.

Les deux parties s'entendent toutefois pour dire que les discussions continuent d'achopper sur la réforme du mode de négociation du contrat de travail - réforme voulue par les avocats et les notaires de l'État.

Proposition gouvernementale

Le syndicat souhaite la mise en place d'un mode d'arbitrage exécutoire, lequel prendrait appui sur les travaux d'un comité de rémunération en cas d'impasse avec l'employeur.

Alors qu'il campait jusqu'ici sur un non ferme, le Conseil du trésor a mis de l'eau dans son vin ces derniers jours. Il a proposé la création d'un groupe de travail qui analyserait les fonctions et les responsabilités exercées par les avocats et les notaires de l'État.

Selon cette proposition, ce groupe serait formé de trois membres. L'association syndicale et le gouvernement en désigneraient un chacun et devraient s'entendre sur l'identité du président. À défaut d'accord sur l'identité de ce dernier, le gouvernement le nommerait après consultations.

Selon la proposition qu'il a présentée, le gouvernement se plierait aux recommandations du groupe.

Insuffisant ! juge LANEQ.

Étonnement et déception

Au gouvernement, on se dit «étonné et déçu que LANEQ ait brisé l'entente de confidentialité qui entourait les échanges».

«Nous sommes aussi surpris et déçus qu'ils aient rompu les échanges alors que le gouvernement a fait un pas très significatif pour répondre aux enjeux prioritaires de LANEQ.»

«Une négociation commande des compromis de la part des deux parties et le gouvernement a largement fait sa part», ajoute-t-on.

Les avocats et les notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016.