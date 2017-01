Direction du PCC: Scheer confiant au Québec malgré sa position pro-vie

(Québec) Malgré ses positions pro-vie et contre les mariages de même sexe, le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), Andrew Scheer, croit qu'il peut rallier les Québécois et même faire augmenter la députation conservatrice dans la province s'il succède à Stephen Harper.

M. Scheer était à Québec jeudi matin pour annoncer l'appui de quatre députés québécois à sa candidature, soit Luc Berthold, Alain Rayes, Pierre Paul-Hus et Sylvie Boucher. Ces derniers - à l'exception de Mme Boucher qui n'était pas présente - ont assuré que les positions connues du candidat né à Ottawa, mais vivant en Saskatchewan ne les avaient pas rebuté puisque ce dernier s'est engagé à ne pas rouvrir ces débats délicats.

Quant au principal intéressé, il s'est dit confiant que les Québécois acceptaient les gens ayant une diversité d'opinions.

Avec l'annonce de ce matin, Andrew Scheer a désormais l'appui de 23 députés conservateurs dont le plus grand nombre de Québécois pour l'instant. Il dame ainsi le pion à Maxime Bernier et Steven Blaney, les deux seuls québécois dans la course qui compte 13 aspirants chefs. Ces derniers n'étaient pas disponibles pour commenter aujourd'hui.

Plus de détails à suivre...