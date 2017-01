Remaniement majeur à Ottawa:  Champagne arrive, Dion part

Le tiers du cabinet est touché par les changements annoncés mardi après-midi.

Stéphane Dion perd son poste de ministre des Affaires étrangères et ne siège plus au cabinet. On ignore toujours quel sera son avenir politique, mais depuis plusieurs mois, certains l'imaginent nommé à un poste d'ambassadeur.

François-Philippe Champagne est promu ministre. L'élu de la Mauricie s'était fait remarquer dans son rôle de secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Il devient ministre du Commerce international.

Chrystia Freeland, qui occupait ce poste, remplacera M. Dion aux Affaires étrangères. Mais elle conserve la responsabilité des dossiers de commerce avec les États-Unis.

L'autre grand départ est celui de John McCallum, qui est nommé ambassadeur en Chine. C'est son collègue ontarien Ahmed Hussen qui quitte l'arrière-ban pour devenir ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Le premier ministre renvoie MaryAnn Mihychuk au rôle de simple députée. Patricia Hajdu prend le portefeuille de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail.

Justin Trudeau rétrograde Maryam Monsef au ministère de la Condition féminine que détenait, jusque-là, Mme Hajdu. C'est l'Ontarienne Karina Gould, aussi nouvelle venue au cabinet, qui obtient le ministère des Institutions démocratiques, portefeuille qui inclut la réforme du mode de scrutin, un dossier malmené par Mme Monsef.