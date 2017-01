Remaniement à Ottawa: Freeland remplacerait Dion

Joan Bryden

La Presse Canadienne

Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau devrait annoncer des modifications à son cabinet après une première année de travaux de son gouvernement, aujourd'hui. Il ferait changer de chaise certains ministres plus faibles et accorderait des promotions à d'autres ministres plus solides alors qu'il se prépare à l'accession officielle à la présidence de Donald Trump aux États-Unis.