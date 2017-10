Un homme mitraille la foule à Las Vegas

Associated Press

Las Vegas

Un homme perché au 32e étage d'un casino de Las Vegas a tiré de nombreuses balles en direction de la foule qui assistait à un festival de musique country en plein air, tout près, faisant au moins 50 morts et plus de 200 blessés, ont indiqué les autorités, lundi. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.