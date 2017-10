La joie après la violence en Catalogne

Alfonso Dastis soutient que «si les gens insistent pour défier la loi et faire quelque chose qui a été constamment déclaré illégal et inconstitutionnel, les forces de l'ordre doivent faire respecter la loi».

C'est donc sans ses milliers de spectateurs, massés en vain devant les grilles, que le Camp Nou a accueilli ce match de la 7e journée du Championnat d'Espagne. Et l'enceinte, considérée comme la plus grande d'Europe avec 99 000 places, sonnait étonnamment creux à chaque accélération du capitaine et quintuple Ballon d'Or Lionel Messi...

Dans l'après-midi, le silence régnait à Barcelone, troublé ponctuellement par le vrombissement d'hélicoptères, des cris de manifestants et des sirènes de police. Des dizaines d'hommes et de femmes faisaient la queue pour voter.

Tout comme le premier ministre, M. Legault a lancé un appel au dialogue, disant espérer que «les gouvernements de Madrid et de Barcelone pourront s'entendre pour qu'une consultation se tienne dans un contexte permettant une issue claire et ordonnée, dont les résultats pourront être reconnus par tous».

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a condamné nommément l'Espagne. Par voie de communiqué, il a déclaré que son parti «déplore l'utilisation de la force et de la répression par l'État espagnol». Le chef caquiste semble toutefois rejeter d'avance toute déclaration d'indépendance unilatérale que pourrait lancer le gouvernement catalan lorsqu'il dit «qu'il ne paraît pas souhaitable que des actions précipitées et irréversibles soient prises».

M me Ouellet et M me Massé ont pu constater de longues queues et un grand nombre de personnes exerçant leur vote dans plusieurs bureaux dimanche - à Barcelone et ailleurs dans la région catalane. Les deux politiciennes estimaient qu'un résultat «valide» pourrait être annoncé, malgré les interventions musclées de Madrid à l'égard d'un référendum qu'il juge illégal.

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a appelé M. Couillard, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à condamner un pays «qui se dit démocratique», l'Espagne, et qui «utilise son corps policier pour enlever la démocratie à une partie de son peuple».

Un résident de Québec s'étant rendu Catalogne afin d'assister au référendum contesté sur l'indépendance est ressorti impressionné, dimanche, de la détermination du peuple catalan.

Yves Marcil partage généralement son temps entre Québec et Perpignan, où il possède également une résidence. La ville du sud de la France étant située près de la frontière espagnole, l'homme s'est rendu avec quelques amis catalans, dimanche, visiter plusieurs villes et villages où la population tentait de voter sur l'indépendance de leur province malgré la répression espagnole. «C'est franchement impressionnant. Ils se tiennent debout, ils sont déterminés, mais ils restent tout à fait pacifiques. On sent que les Catalans sont profondément indignés que la police espagnole vienne fermer des bureaux de vote.»

S'il a vu circuler sur Internet les vidéos de violence policière à l'égard de ceux qui tentaient de voter, M. Marcil n'a pas lui-même été témoin de pareille scène.

«Dans les deux villages que l'on a visités, il y avait moins de tension qu'anticipé. Les gens étaient rassemblés au centre civique pour voter, craintifs de voir la garde civile espagnole débarquer. Il y avait des policiers catalans, mais davantage pour assurer la sécurité. Le problème c'est que l'informatique avait été coupée, on ne pouvait donc pas comptabiliser les votes en ligne. Dans la ville de Figueres, où 21 bureaux de vote étaient ouverts, ils avaient le même problème.»

Le risque était que la police espagnole saisisse les urnes en fin de journée sans qu'aucune autre trace que les bulletins de vote eux-mêmes ne subsiste pour comptabiliser les résultats, explique Yves Marcil.

«Quand on est arrivé à Gérone, qui est une plus grande ville, la garde civile espagnole était là et l'on entendait des manifestations. On a su que la garde civile avait forcé deux écoles dans lesquelles il y avait des bureaux de vote, plus tôt dans la journée, pour saisir des urnes. Mais les gens ont tout de même réussi à voter, et pour s'assurer que le reste des urnes ne soit pas saisi en fin de journée, ils ont fermé les bureaux de vote à 17h plutôt que 20h. Ils se sont barricadés pour comptabiliser.»