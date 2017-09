Le monde express

Au moins six personnes ont été arrêtées en Égypte après avoir brandi un drapeau arc-en-ciel, symbole mondial de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) lors d'un concert au Caire, a-t-on appris mardi de sources sécuritaires et judiciaires. Elles sont accusées «d'indécence publique» et «d'incitation des jeunes à l'immoralité», selon les mêmes sources. Le parquet national égyptien pour la sécurité de l'État mène l'enquête sur les faits qui ont eu lieu vendredi, lors du concert du célèbre groupe libanais Mashrou' Leila, très engagés dans la défense des personnes LGBT, selon une source judiciaire. AFP

