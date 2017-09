La démonstration de force de la NFL fait réagir Trump

Les images à travers les États-Unis de dizaines de joueurs - athlètes imposants chargés de leurs volumineux équipements - posant un genou à terre en signe de protestation lors des matchs de NFL dimanche ont marqué les esprits. Et la cascade de réactions outrées à la virulence des propos présidentiels a donné un relief particulier à la controverse.

«Le problème du genou à terre n'a rien à voir avec les questions raciales. Il s'agit du respect pour notre Pays, notre Drapeau, notre hymne. La NFL doit respecter ça!», s'est défendu le président américain lundi dès l'aube sur Twitter.

Or si le débat touche au respect des symboles nationaux et de la liberté d'expression - deux sujets sensibles aux États-Unis - il a une autre dimension évidente: ce genou à terre est une marque de protestation contre les injustices sociales et raciales qui traversent la société américaine.

La pratique remonte à l'été 2016, lorsque l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick l'avait effectué - et provoqué un vif débat - pour protester contre les meurtres de plusieurs Noirs abattus par des policiers blancs.

Comme à chaque fois que Donald Trump lance - ou alimente - une polémique, il est difficile de distinguer ce qui relève d'un calcul politique ou d'un emportement passager.

Il est certain que cette nouvelle querelle, susceptible de galvaniser une partie de sa base électorale, peut représenter une diversion bienvenue au moment où les républicains s'apprêtent à essuyer un nouveau revers sur leur tentative de supprimer Obamacare, réforme emblématique du système de santé de Barack Obama.

Mais elle n'est pas sans danger pour un président qui s'est retrouvé il y a quelques semaines en difficulté pour ses atermoiements et ses propos ambigus après les violences racistes qui ont secoué la petite ville de Charlottesville.