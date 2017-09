Fusillade mortelle dans une église du Tennessee

Un homme armé a ouvert le feu pour une raison indéterminée dimanche dans une église de Nashville, dans le sud des États-Unis, tuant une femme et blessant sept autres personnes, a annoncé la police locale.

La fusillade a eu lieu à la fin de la messe à l'Église du Christ du quartier d'Antioch, dans le sud-ouest de la ville située dans le Tennessee.

«Une femme morte sur le stationnement... six autres blessés par balle», a indiqué la police de Nashville sur son compte Twitter. Elle a plus tard ajouté qu'un autre paroissien avait été blessé à coup de crosse et que le tireur avait également été blessé.

Les pompiers de Nashville ont indiqué sur leur compte Twitter que tous les blessés avaient été transférés dans les hôpitaux des environs. La majorité des victimes «sont des adultes âgés», ont précisé les pompiers.

Un porte-parole de la police, Don Aaron, a indiqué à la presse que l'homme, «un Afro-américain âgé de 26 ans», était arrivé en voiture devant l'église avant de tirer sur une fidèle qui sortait du bâtiment. Il est ensuite entré dans le lieu de culte où se trouvait une cinquantaine de paroissiens. Il a tiré plusieurs fois, blessant six personnes avant de frapper à coup de crosse un responsable de la congrégation qui s'interposait. Le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui mais a seulement été blessé.

Le moteur de la voiture du tireur tournait toujours à l'arrivée de la police, a ajouté M Aaron. «Apparemment il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de courageux comme le portier de l'église intervienne», a-t-il dit.

L'homme, qui avait plusieurs armes sur lui, été identifié mais la police souhaite poursuivre son enquête avant de dévoiler son identité, a ajouté le porte-parole.

Il n'a pas donné de détail sur le mobile de son geste, indiquant qu'il n'y avait pour l'instant aucun lien établi entre le tireur et l'église ou ses paroissiens.

Les fusillades sont régulières aux États-Unis, où le port d'armes est autorisé par la Constitution.

En juin 2015, Dylann Roof, un partisan de la suprématie blanche avait tué neuf paroissiens dans l'église de l'Emanuel à Charleston (Caroline du sud), symbole de la lutte des Noirs contre l'esclavage.

Il a été condamné à la peine capitale en janvier.