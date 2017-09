Ce n'est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l'Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine...

Associated Press New York

FAUX : une journaliste noire très raciste d'ESPN dit que tous les Blancs sont des nazis!

EN FAIT : la chef d'antenne Jemele Hill, de la chaîne ESPN, n'a jamais dit que tous les Blancs sont des nazis, en dépit de cette manchette virale du site conservateur America's Freedom Fighters. Mme Hill a bien traité le président Donald Trump de suprémaciste blanc sur Twitter, et M. Trump a ensuite demandé des excuses à ESPN. La chaîne a fréquemment dit que les positions de Mme Hill ne sont pas les siennes. La journaliste s'est excusée pour avoir jeté un «éclairage injuste» sur ESPN, mais elle ne s'est pas rétractée au sujet de M. Trump.

-----

FAUX : «Je jure que le drapeau des États-Unis est mon tapis. Je déteste tout au sujet de ce pays», aurait déclaré Jane Fonda.

EN FAIT : Si la présence de l'actrice aux prix Emmys dimanche soir a défrayé la manchette, ce n'est pas au sujet de cette citation qui lui est faussement attribuée par plusieurs sites. Une autre histoire virale prétend que Sally Fields, elle aussi lauréate d'un Oscar, a sommé Mme Fonda de quitter le pays en raison de cette citation, ce qui est également faux. Mme Fonda était en nomination pour son rôle dans la série Grace and Francis, sur Netflix, et elle a présenté un prix dimanche.

-----

FAUX : la série The Office US sera de retour en 2018.

EN FAIT : Michael Scott et les employés de Dunder Mifflin ne seront pas de retour en ondes de sitôt. Le réseau NBC n'a annoncé aucune intention de ressusciter cette série, qui a été diffusée entre 2005 et 2013. Le site Pagez tire cette conclusion d'un message mis en ligne sur Instagram par Jenna Fischer, une vedette de The Office, et d'une blague du 1er avril diffusée par Medium. Le site s'est ensuite rétracté dans un texte différent, mais l'histoire originale est toujours en ligne.

-----

FAUX : Will Smith dit qu'il veut «nettoyer le pays» de tous les Blancs.

EN FAIT : L'acteur n'a rien déclaré de tel au sujet des Blancs, quoi qu'en dise le site Draining the Swamp. Cet article est tiré d'une vidéo de l'Associated Press qui montre M. Smith parlant de son film Suicide Squad lors d'une conférence de presse à Dubaï, l'an dernier. M. Smith a alors dit aux journalistes que la campagne du candidat Donald Trump était «une bonne chose», puisque les Américains «apprennent à connaître les gens et maintenant nous allons pouvoir nettoyer le pays».

-----

FAUX : la NASA confirme que la planète X s'en vient, quelques jours avant le 23 septembre.

EN FAIT : l'agence spatiale américaine a réfuté de fausses informations qui prétendaient récemment que le monde s'éteindrait ce samedi. Ces articles découlent des écrits de David Meade, un spécialiste autoproclamé «de la recherche et des enquêtes» qui prétend qu'un signe de l'Apocalypse apparaîtra dans le ciel de Jérusalem samedi, et qu'une planète nommée Nibiru, ou planète X, passera à proximité de la Terre d'ici la fin de l'année. La NASA a répété sur son site que cette planète n'existe pas.