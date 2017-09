Un pilote d'hélicoptère de Québec au coeur des ouragans

Le chef pilote à l'emploi de l'entreprise de Québec Hélicarrier a décollé le mardi 12 septembre avec deux autres membres d'équipage à la demande du Federal Emergency Management Agency, l'agence fédérale des situations d'urgence des États-Unis. Le rôle initial des trois hommes était de déployer les équipes d'urgence et de transporter vivres et divers matériel d'urgence dans des secteurs isolés des îles dévastées par Irma, de catégorie 5, notamment dans les îles Vierges des États-Unis.

«Jamais on ne pensait être pris dans un ouragan», confie au bout du fil M. Dumont qui en est à sa première mission «humanitaire» en 13 ans de pilotage. Et pour une première, il a fait une entrée sur scène qui décoiffe. «Au départ, Maria n'était qu'une tempête tropicale. On ne pouvait prévoir qu'elle se développe en ouragan de catégorie 5, en à peine 15 heures», rappelle-t-il. C'est la valeur la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson qui classifie l'intensité des ouragans.

Avant que Maria ne touche terre à Porto Rico, l'équipe de M. Dumont pouvait encore quitter l'île ou rester dans la capitale, San Juan, où elle est basée. La majorité des équipes de secours sur place ont préféré la première option. Le chef pilote québécois et ses deux collègues avaient déjà fait leur idée. «Nous voulions rester pour aider la population de Porto Rico à se préparer à l'arrivée de l'ouragan et pouvoir être prêt le plus rapidement possible à porter assistance après son passage. Nous avons fait un choix humanitaire», confie-t-il.

Une fois la décision prise, il fallait prendre les mesures pour demeurer en sécurité durant l'ouragan. «Nous avons mis l'hélicoptère dans un hangar, puis nous nous sommes réfugiés dans un hôtel près de l'aéroport. Nous étions prêts. Nous avions de l'eau et de la nourriture et l'hôtel où nous nous trouvions est construit pour résister aux ouragans», explique M. Dumont.

Paysage changé

Au plus fort des vents qui soufflaient au-delà de 250 km/h, jamais il n'a craint pour sa vie. «Je pensais plutôt à l'hélicoptère et je souhaitais que le hangar tienne le coup», précise-t-il. Au réveil, jeudi, le paysage avait changé.

La dévastation est «pratiquement absolue» a d'ailleurs témoigné en pleurs à l'AFP la mairesse de la capitale, Carmen Yulin Cruz, dans un refuge, ajoutant que «de nombreuses parties de San Juan sont complètement inondées».