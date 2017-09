Mort de la femme la plus riche du monde

Liliane Bettencourt, héritière du géant français de la cosmétique L'Oréal et femme la plus riche du monde selon le classement Forbes, est décédée à 94 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé sa famille.

«Liliane Bettencourt est décédée cette nuit à son domicile. Elle aurait eu 95 ans le 21 octobre. Ma mère est partie paisiblement», écrit sa fille, Françoise Bettencourt Meyers, dans un communiqué.

À la tête d'une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars par le magazine américain Forbes en 2017, Mme Bettencourt était la femme la plus riche au monde et occupait la 14e place des personnes les plus fortunées.

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, placée sous tutelle, elle se tenait en retrait de la scène publique depuis 2012, année au cours de laquelle elle a quitté le conseil d'administration de L'Oréal et tout rôle dirigeant au sein du groupe.