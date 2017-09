Macron et Trump: deux présidents, deux visions

Dans leurs premiers discours offerts à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, mardi, le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont présenté une vision bien différente du monde, l'un prônant la souveraineté des États, l'autre défendant la coopération internationale.

Associated Press New York

Plus tôt en matinée, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait prévenu les leaders mondiaux que la menace d'une attaque nucléaire était à son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide.

Dans un discours très combatif, Donald Trump a encouragé les pays à se concentrer sur leur «souveraineté nationale» et à assurer leur propre sécurité et leur prospérité.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait la promotion de ses priorités commerciales dites «progressistes» aux États-Unis, mardi soir, soulignant que les politiques favorables aux travailleurs étaient essentielles pour que le libre-échange obtienne l'appui de la population.

M. Trudeau, qui est à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, prononçait un discours alors qu'il recevait un prix décerné par le groupe de réflexion Atlantic Council pour son engagement envers la diversité et le commerce international. La reine Rania de Jordanie lui a présenté son prix et a vanté ses valeurs et son travail pour aider les réfugiés syriens.

Justin Trudeau a fait son allocution à bord d'un porte-avions sur la rivière Hudson, où le gala du Atlantic Council avait lieu.

Dans son allocution, le premier ministre a déploré que ses détracteurs à Ottawa se soient moqués de son gouvernement qui tient à ajouter des chapitres sur l'égalité des sexes, les droits des autochtones et les protections aux travailleurs dans la nouvelle mouture de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) - selon eux, ces sujets n'ont aucun rapport avec le commerce. Mais selon M. Trudeau, ces clauses sont loin d'être superflues pour ceux qui veulent préserver le libre-échange dans un contexte où le populisme menace plusieurs accords internationaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Il a assuré que les accords commerciaux avaient été largement bénéfiques pour la majorité des citoyens. Il a toutefois reconnu que certaines failles dans ceux-ci avaient entraîné des conséquences négatives, notamment du côté manufacturier.

«Commerce progressiste pas frivole»

«Nous devons faire un meilleur travail pour s'assurer que le commerce bénéficie aussi à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour se joindre à la classe moyenne», a-t-il soutenu. «En résumé, le commerce progressiste n'est pas frivole», a-t-il ajouté.

Il a cité l'exemple de la protection des travailleurs. Selon certaines sources, le gouvernement canadien espère que le nouvel ALENA comprendra une plus grande protection pour les travailleurs mexicains et la fin des lois right-to-work qui limitent les grèves potentielles. La Presse canadienne