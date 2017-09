Un séisme sème la désolation à Mexico

Plusieurs institutions de la capitale, dont l'aéroport international de México ou l'université nationale autonome de México (Unam), l'une des principales d'Amérique latine, ont annoncé sur leur compte Twitter la suspension de leurs activités pour inspecter les bâtiments. Les écoles à Mexico et à Puebla ont été évacuées et fermées. L'aéroport a rouvert quelques heures après.

«Il y a des gens vivants attrapés là!» a crié une femme en signalant les décombres d'une clinique. Des secouristes et des passants ont alors formé une chaîne humaine pour déblayer et tenter d'extraire d'éventuels survivants. Des patients sur des brancards ou des fauteuils roulants, dont certains sous perfusion, avaient été évacués sur le trottoir.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignaient de la violence des secousses, d'effondrements d'immeubles et même d'une forte explosion dans un bâtiment. Des images saisissantes publiées par des touristes naviguant à Xochimilco, zone lacustre du sud de México, montraient de fortes vagues se former et secouer les embarcations sur ces canaux d'ordinaire calmes.

- 19 septembre 2017: Magnitude 7,1 - Le séisme frappe le coeur du Mexique, provoquant l'effondrement de nombreux immeubles de Mexico et des environs, tuant plus d'une centaine de personnes (selon le bilan provisoire), à peine deux semaines après un tremblement de terre meurtrier qui a secoué le sud du pays.

- 7 septembre 2017: Magnitude 8,1 - La terre tremble dans le sud du Mexique, faisant au moins 90 victimes. Des milliers de maisons et des centaines d'écoles ont été endommagées ou détruites.

- 21 janvier 2003: Magnitude 7,8 - L'ouest et le centre du pays sont ébranlés par les secousses sismiques qui entraînent la mort de 28 personnes et en plus d'en blesser plus de 300 autres. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur habitation, dont une bonne partie dans l'État de Colima.

- 30 septembre 1999: Magnitude 7,5 - Le séisme frappe dans l'État d'Oaxaca, au sud du pays, faisant une vingtaine de morts.

- 9 octobre 1995: Magnitude 8,0 - L'épicentre du tremblement de terre se trouve près de Manzanillo, dans le centre de la côte du Pacifique. On dénombre 51 victimes.

- 19 et 20 septembre 1985: Magnitude 8,0 - Deux tremblements de terre frappent coup sur coup, dont le plus puissant, de magnitude 8,0 tue 9500 personnes à Mexico et dans certaines régions du centre et de l'ouest du pays. Les dommages sont majeurs dans la capitale.