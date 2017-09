Puissant séisme à Mexico: au moins 139 morts

- 19 septembre 2017: Magnitude 7,1 - Le séisme frappe le coeur du Mexique, provoquant l'effondrement de nombreux immeubles de Mexico et des environs, tuant plus d'une centaine de personnes (selon le bilan provisoire), à peine deux semaines après un tremblement de terre meurtrier qui a secoué le sud du pays.

- 7 septembre 2017: Magnitude 8,1 - La terre tremble dans le sud du Mexique, faisant au moins 90 victimes. Des milliers de maisons et des centaines d'écoles ont été endommagées ou détruites.

- 21 janvier 2003: Magnitude 7,8 - L'ouest et le centre du pays sont ébranlés par les secousses sismiques qui entraînent la mort de 28 personnes et en plus d'en blesser plus de 300 autres. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur habitation, dont une bonne partie dans l'État de Colima.

- 30 septembre 1999: Magnitude 7,5 - Le séisme frappe dans l'État d'Oaxaca, au sud du pays, faisant une vingtaine de morts.

- 9 octobre 1995: Magnitude 8,0 - L'épicentre du tremblement de terre se trouve près de Manzanillo, dans le centre de la côte du Pacifique. On dénombre 51 victimes.

- 19 et 20 septembre 1985: Magnitude 8,0 - Deux tremblements de terre frappent coup sur coup, dont le plus puissant, de magnitude 8,0 tue 9500 personnes à Mexico et dans certaines régions du centre et de l'ouest du pays. Les dommages sont majeurs dans la capitale.