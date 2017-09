Maria cause beaucoup de dégâts matériels

Les Îles Vierges américaines et plusieurs territoires dans les Caraïbes ont été balayés mardi soir par les vents violents et les trombes d'eau déversées par l'ouragan Maria , qui menaçait désormais Porto Rico après avoir notamment frappé la Guadeloupe française.

Sur l'île St John, encore sonnée par le passage d'Irma il y a moins de deux semaines, l'ouragan de catégorie maximale et ses vents soufflant jusqu'à 270 km/h a fait plier les arbres et engendré des dégâts matériels, sans qu'aucune victime ne soit officiellement à déplorer à ce stade.

Un couvre-feu a été instauré sur les Îles Vierges britanniques à l'approche de l'ouragan qui devrait passer près de ses côtes à partir de la soirée.

«Bien que Maria ne soit pas aussi puissant qu'Irma, notre situation est aussi très différente [car] nos îles sont actuellement extrêmement vulnérables, a justifié le Premier ministre de ce territoire britannique d'outre-mer Orlando Smith dans un communiqué.

«Les conséquences, comme de possibles inondations et des vents violents qui peuvent transformer les débris en projectiles dangereux, peuvent être plus graves et plus traîtres», a-t-il ajouté. Plus de 1300 militaires britanniques ont été déployés dans les Caraïbes depuis le passage d'Irma, qui a fait 9 morts dans les Îles Vierges britanniques.

À Porto Rico, les quelque 3,5 millions d'habitants se ruaient mardi dans les magasins pour acheter des produits de première nécessité et protégeaient de leur mieux leurs maisons et commerces.

Quelque 500 abris pouvant accueillir près de 67 000 personnes ont été ouverts pour faire face à un ouragan qui «pourrait être le pire du (dernier) siècle à Porto Rico», selon le gouverneur de ce territoire américain Ricardo Rossello Nevares.