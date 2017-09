Crise des Rohingyas: la Birmanie sous pression

Justin Trudeau a estimé lundi qu'Aung San Suu Kyi doit condamner publiquement les atrocités commises en Birmanie contre la minorité musulmane des Rohingyas, sans quoi sa réputation et son discours de championne des droits de la personne ne voudront plus rien dire.

M. Trudeau avait déjà eu la semaine dernière un entretien téléphonique avec Mme Suu Kyi. Il a communiqué une fois de plus, par lettre cette fois, avec la leader birmane, qui avait été faite citoyenne honoraire du Canada en 2007 alors qu'elle était toujours assignée à résidence à Yangon.

Le premier ministre lui écrit que «ses concitoyens canadiens» sont «surpris, déçus et renversés par son silence persistant face à l'oppression brutale des Rohingyas».

M. Trudeau précise ce que le Canada et le monde attendent de Mme Suu Kyi et de son gouvernement pour «protéger des vies innocentes». Il demande notamment que les responsables des violences soient arrêtés et traduits en justice à la suite d'enquêtes indépendantes et impartiales. Il demande aussi au gouvernement d'encourager publiquement le retour des Rohingyas, et de s'engager à se pencher sur leurs problèmes de citoyenneté, d'égalité et de droits fondamentaux.

Plusieurs voix se sont élevées au Canada pour que le gouvernement retire à Mme Suu Kyi sa citoyenneté canadienne honoraire. M. Trudeau n'a pas abordé cette question - ni dans sa lettre ni dans son entretien téléphonique. La Presse canadienne