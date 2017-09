 Trump veut un défilé militaire à Washington le 4 juillet, «mieux» que le 14 juillet en France 

Après avoir vu le défilé militaire du 14 juillet à Paris, «un des plus formidables» qu'il ait jamais vu, Donald Trump veut en organiser un le 4 juillet à Washington et «faire encore mieux», a-t-il dit lundi en accueillant chaleureusement Emmanuel Macron.

Agence France-Presse New York

Les deux dirigeants se sont retrouvés lundi dans un hôtel de New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, pour discuter de plusieurs crises mondiales, dont l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien et de l'Accord de Paris sur le climat.

«Les gens ne savent pas quels grands guerriers il y a en France», a lancé le président américain, grand amateur des défilés en uniformes et qui compte plusieurs anciens militaires parmi ses conseillers.

«Il y avait beaucoup d'avions et beaucoup de puissance militaire. À cause de ce que j'ai vu, nous pensons vraiment à organiser un grand défilé à Washington sur Pennsylvania Avenue le 4 juillet», jour de la fête nationale américaine, et «essayer de faire mieux» que celui du 14 juillet en France, a-t-il souri.

Il a couvert de compliments son homologue français, qui a noué avec lui des relations chaleureuses depuis son élection en mai.

«Il fait un super boulot en France. Il fait ce qui doit être fait», a dit Donald Trump, avec deux fortes poignées de mains échangées avec son interlocuteur. «C'est un grand honneur» d'être avec Emmanuel Macron, «il a eu l'une des plus grandes victoires électorales de tous les temps. Je vous dis, quelle soirée excitante, j'en ai regardé chaque instant».

«Il est respecté par les Français et les Américains», «nous n'oublierons pas de sitôt notre dîner à la Tour Eiffel». «Nous avons vraiment appris à nous connaître», a insisté le président américain.

«Beaucoup de vues communes»

Jouant sur sa bonne relation avec Donald Trump qu'il a invité deux jours à Paris les 13 et 14 juillet, Emmanuel Macron comptait lundi se faire le porte-voix d'une bonne partie de la communauté internationale pour demander à Donald Trump de continuer à soutenir l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et six grandes puissances.

Il comptait aussi plaider pour le retour des États-Unis dans l'Accord de Paris sur le climat. Donald Trump a décidé en mai de faire retirer son pays de cet Accord.

«Nous avons beaucoup de vues communes», a estimé Emmanuel Macron.

«La force de cette relation, c'est que nous nous disons tous. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Mais nous sommes d'accord sur beaucoup de choses», a-t-il ajouté, espérant «faire avancer les sujets de lutte contre le terrorisme et du maintien de sécurité».

«Tous les Français étaient fiers de vous avoir à Paris avec votre femme le 14 juillet», a assuré le président français à son homologue américain.